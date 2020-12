Venezia, il Caffè Florian compie 300 anni ma è chiuso per la crisi (Di martedì 29 dicembre 2020) Lo storico locale di piazza San Marco, fondato il 29 dicembre del 1720, sta attraversando un momento molto difficile a causa delle crisi turistica determinata dalla pandemia. LA GALLERY Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 dicembre 2020) Lo storico locale di piazza San Marco, fondato il 29 dicembre del 1720, sta attraversando un momento molto difficile a causa delleturistica determinata dalla pandemia. LA GALLERY

