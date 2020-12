The Silent Tombs arriva su Kickstarter a gennaio ed è un'avventura tra rovine da esplorare e antichità da scoprire (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tra i vari progetti che si avvicendano su Kickstarter, ogni tanto, qualcuno si distingue per ambizione. È questo il caso di The Silent Tombs, la cui campagna partirà ufficialmente il 4 gennaio prossimo. Si tratta, a conti fatti, di un gioco di esplorazione e risoluzione enigmi in un contesto archeologico-avventuroso: niente di nuovo, a prima vista, ma la particolarità è posta nelle radici culturali ed educative del titolo. Lo studio scozzese Primordial Game Studios, difatti, ci porterà per mano alla scoperta della cultura Celtica, Gaelica e Anglosassone, in ambienti realistici, generati in maniera procedurale, e con fondamenta realistiche a livello di archeologia e storia. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tra i vari progetti che si avvicendano su, ogni tanto, qualcuno si distingue per ambizione. È questo il caso di The, la cui campagna partirà ufficialmente il 4prossimo. Si tratta, a conti fatti, di un gioco di esplorazione e risoluzione enigmi in un contesto archeologico-avventuroso: niente di nuovo, a prima vista, ma la particolarità è posta nelle radici culturali ed educative del titolo. Lo studio scozzese Primordial Game Studios, difatti, ci porterà per mano alla scoperta della cultura Celtica, Gaelica e Anglosassone, in ambienti realistici, generati in maniera procedurale, e con fondamenta realistiche a livello di archeologia e storia. Leggi altro...

Giochi gratis PC: Steam regala un titolo dalle tinte horror

Spirits of Xanadu è uno dei tanti giochi gratis su PC che potete provare. Il titolo è un fps horror sviluppato da un team indipendente.

