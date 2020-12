Terremoto in Croazia, epicentro e zone dove si è sentito di più (Di martedì 29 dicembre 2020) Un forte Terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito la Croazia provocando danni in alcune città, parti di edifici sono crollati, soprattutto a Petrinja che è anche il punto di epicentro del Terremoto. L’orario delle tragedia è circa le 12:15, le scosse sono state sentite anche in Italia. Le foto e il video della Croce Rossa Croata (Hrvatski Crveni Kriz) mostrano strade piene di mattoni staccati dai palazzi, macerie e alcuni negozi distrutti. L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha riferito che la scossa di oggi ha magnitudo 6.4, il Terremoto c’è stato anche ieri sempre con epicentro a Petrinja con magnitudo 5. dove si trova Petrinja e quali altre città sono state danneggiate Petrinja si trova al centro della Croazia, è ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Un fortedi magnitudo 6.4 ha colpito laprovocando danni in alcune città, parti di edifici sono crollati, soprattutto a Petrinja che è anche il punto didel. L’orario delle tragedia è circa le 12:15, le scosse sono state sentite anche in Italia. Le foto e il video della Croce Rossa Croata (Hrvatski Crveni Kriz) mostrano strade piene di mattoni staccati dai palazzi, macerie e alcuni negozi distrutti. L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha riferito che la scossa di oggi ha magnitudo 6.4, ilc’è stato anche ieri sempre cona Petrinja con magnitudo 5.si trova Petrinja e quali altre città sono state danneggiate Petrinja si trova al centro della, è ...

