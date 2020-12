Silvia Toffanin non ce la fa e scoppia a piangere: quel momento toccante con la sua amica (Di martedì 29 dicembre 2020) Silvia Toffanin scoppia a piangere mentre legge quelle parole: questo sta a testimoniare tutti i sentimenti che prova per una persona a dir poco ‘speciale’ per lei Silvia Toffanin scoppia a piangere a VerissimoIlary Blasi e Silvia Toffanin sono delle grandi amiche. Il loro è un rapporto ‘speciale’: tante le volte in cui la moglie di Francesco Totti è stata ospite della conduttrice di Verissimo. Ma c’è stato un momento, nell’ormai lontano 2016, in cui Silvia decide di scrivere una lettera ad Ilary in cui descrive il momento in cui si sono incontrati, continuando a raccontare tutte le emozioni e i sentimenti che le hanno legate nel tempo. Un bel ... Leggi su altranotizia (Di martedì 29 dicembre 2020)mentre leggele parole: questo sta a testimoniare tutti i sentimenti che prova per una persona a dir poco ‘speciale’ per leia VerissimoIlary Blasi esono delle grandi amiche. Il loro è un rapporto ‘speciale’: tante le volte in cui la moglie di Francesco Totti è stata ospite della conduttrice di Verissimo. Ma c’è stato un, nell’ormai lontano 2016, in cuidecide di scrivere una lettera ad Ilary in cui descrive ilin cui si sono incontrati, continuando a raccontare tutte le emozioni e i sentimenti che le hanno legate nel tempo. Un bel ...

