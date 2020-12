Si dovrebbe pagare un prezzo per la libertà di non vaccinarsi (Di martedì 29 dicembre 2020) La copertina dell’Economist del 14 novembre 2020 mostrava una siringa alla fine di un tunnel, con la scritta “Suddenly, Hope!”. La speranza in questione riguardava le aspettative legate ai nuovi vaccini anti covid-19 che erano -recitava il sottotitolo- “immense”. Ma, si aggiungeva, bisogna badare bene a non sottovalutare le difficoltà di riuscire a vaccinare tante persone. Queste difficoltà sono innanzitutto tecniche e basate sull’efficienza: vaccinare centinaia di migliaia (addirittura svariati milioni su scala planetaria) di individui al giorno costituisce senza dubbio una sfida da far tremare le vene e i polsi. Ma il problema, come sappiamo, non è solo questo. Ci sono molti che non vogliono fare il vaccino. E non si tratta solo di ignoranti e folkloristici no vax. Spesso anche persone colte e benpensanti temono gli effetti a lungo termine del vaccino. Tra costoro ci sono ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) La copertina dell’Economist del 14 novembre 2020 mostrava una siringa alla fine di un tunnel, con la scritta “Suddenly, Hope!”. La speranza in questione riguardava le aspettative legate ai nuovi vaccini anti covid-19 che erano -recitava il sottotitolo- “immense”. Ma, si aggiungeva, bisogna badare bene a non sottovalutare le difficoltà di riuscire a vaccinare tante persone. Queste difficoltà sono innanzitutto tecniche e basate sull’efficienza: vaccinare centinaia di migliaia (addirittura svariati milioni su scala planetaria) di individui al giorno costituisce senza dubbio una sfida da far tremare le vene e i polsi. Ma il problema, come sappiamo, non è solo questo. Ci sono molti che non vogliono fare il vaccino. E non si tratta solo di ignoranti e folkloristici no vax. Spesso anche persone colte e benpensanti temono gli effetti a lungo termine del vaccino. Tra costoro ci sono ...

