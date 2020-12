Serie B, il programma della 16ª giornata (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Oggi si gioca tutta la sedicesima giornata di Serie B 2020-21, il big match è sicuramente Monza-Salernitana, ma occhio anche ad altre gare interessanti come Cittadella-Lecce e Chievo-Venezia. Ecco il programma completo: Cittadella-Lecce alle ore 15.00 Pescara-Cosenza Pordenone-Reggiana Reggina-Cremonese Monza-Salernitana alle ore 16.00 Pisa-Frosinone RINVIATA Empoli-Ascoli alle ore 18.00 L.R.Vicenza-Virtus Entella Spal-Brescia Chievo-Venezia alle ore 21.00 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Oggi si gioca tutta la sedicesimadiB 2020-21, il big match è sicuramente Monza-Salernitana, ma occhio anche ad altre gare interessanti come Citta-Lecce e Chievo-Venezia. Ecco ilcompleto: Citta-Lecce alle ore 15.00 Pescara-Cosenza Pordenone-Reggiana Reggina-Cremonese Monza-Salernitana alle ore 16.00 Pisa-Frosinone RINVIATA Empoli-Ascoli alle ore 18.00 L.R.Vicenza-Virtus Entella Spal-Brescia Chievo-Venezia alle ore 21.00 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

L’agenzia delle Entrate blocca per i club calcio e basket lo sconto fiscale del 50% previsto nel 2019 per la mancanza di un decreto attuativo.?Pesanti le conseguenze se non dovesse essere emanato entr ...

Stefano De Martino, da presentatore ad attore: il napoletano debutta sul piccolo schermo in una popolare serie tv. Arriva lo spoiler ...

L'agenzia delle Entrate blocca per i club calcio e basket lo sconto fiscale del 50% previsto nel 2019 per la mancanza di un decreto attuativo.?Pesanti le conseguenze se non dovesse essere emanato entr ...Stefano De Martino, da presentatore ad attore: il napoletano debutta sul piccolo schermo in una popolare serie tv. Arriva lo spoiler ...