Sanremo 2021 | Amadeus svela un nome | “Achille Lauro farà parte del cast | sta preparando…”

(Di martedì 29 dicembre 2020) Durante la conferenza per L’Anno che verrà,hato alcune chicche del prossimo Festival di. Prima ha rivelato che Elodie sarà una delle co-conduttrici, durante una delle cinque serate, poi ha confidato, previo accordo con il Direttore, un altroa cui il pubblico della kermesse ha potuto affezionarsi già dallo scorso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

SkySport : Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021: l'attaccante del Milan sarà ospite fisso - rockolpoprock : Sanremo 2021 Achille Lauro ospite tutte le sere. Amadeus: 'Sta preparando cose meravigliose' - IlContiAndrea : #Sanremo2021, #Amadeus: “La nave servirà per mettere in sicurezza il pubblico. Sul palco tutte le sere Zlatan Ibrah… - ang_eli_ca_ : RT @sonolaferaz: achille lauro ospite fisso a sanremo 2021 ed elodie co-conduttrice, che dire - Zelgadis265 : RT @SkySport: Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021: l'attaccante del Milan sarà ospite fisso -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Amadeus ha confidato un altro nome a cui il pubblico della kermesse ha potuto affezionarsi già dallo scorso anno: Achille Lauro.The show must go on:gli organizzatori del Festival di Sanremo hanno preso alla lettera il detto. Adesso non resta che decidere le modalità ...