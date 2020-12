Quirinale | Enrico Pieri | superstite Sant’Anna di Stazzema | impegno contro i nazionalismi**

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) –, 86 anni, didie testimone dell’eccidio: aveva dieci anni il 12 agosto del ‘44 quando, nascosto sotto la scala vide morire per mano nazista i genitori, due sorelle, nonni, zii e cugini. È presidente dell’associazione “Martiri didi” e ha donato all’associazione la sua casa di infanzia, la stessa in cui fu sterminata la famiglia, per favorire incontri e dare spazio alle delegazioni di studenti e ricercatori che si recano aper informarsi e approfondire la conoscenza storica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.