Pecoraro Scanio “M5S ha ripreso programma dei Verdi | eravamo avanti”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il Movimento 5 Stelle è il più grande partito ecologista al mondo, almeno per quanto riguarda i numeri in Parlamento, perchè i sondaggi li stanno ridimensionando molto. Nel 2018, quando hanno vinto le elezioni, hanno basato gran parte del lorosu tematiche ambientaliste. Qualcuno ha detto che hanno copiato pari pari ilche avevano noinegli anni Novanta”. Lo ha detto Alfonso, presidente di Fondazione Univerde ed ex leader dei, intervenendo alla rubrica dell’Italpress “Primo Piano”, di Claudio Brachino. “Oggi, sentendo parlare le persone, tutto è green, mentre io quando ho fondato ipiù di 30 anni fa ero considerato un marziano. Parlare di energie rinnovabili, di risparmio energetico ed ...