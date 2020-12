Lindsey Thomas: una stagione in divenire per la giallorossa (Di martedì 29 dicembre 2020) Lindsey Thomas: una stagione in divenire. La calciatrice francese, classe 1995, attaccante dell’A.S. Roma Femminile, un metro e settanta per 57 kg e una stagione decisamente da recuperare in termini di energia e rendimento in campo. Chi è Lindsey Thomas? Sangue franco-caraibico e innato talento calcistico, è nata in una piccola isola della Guadalupa, ma è cresciuta in Francia. Inizia a seguire il calcio all’età di dieci anni, si appassiona al Lione e per caso, grazie a suo cugino che giocava nella prima squadra dell’isola, si ritrova a muovere i suoi primi passi in campo. Era l’unica ragazza del posto a giocare a calcio. Ha continuato a giocare con i ragazzi finchè il suo allenatore non si è trasferito a Bourdeaux e l’ha indirizzata verso una squadra di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 dicembre 2020): unain. La calciatrice francese, classe 1995, attaccante dell’A.S. Roma Femminile, un metro e settanta per 57 kg e unadecisamente da recuperare in termini di energia e rendimento in campo. Chi è? Sangue franco-caraibico e innato talento calcistico, è nata in una piccola isola della Guadalupa, ma è cresciuta in Francia. Inizia a seguire il calcio all’età di dieci anni, si appassiona al Lione e per caso, grazie a suo cugino che giocava nella prima squadra dell’isola, si ritrova a muovere i suoi primi passi in campo. Era l’unica ragazza del posto a giocare a calcio. Ha continuato a giocare con i ragazzi finchè il suo allenatore non si è trasferito a Bourdeaux e l’ha indirizzata verso una squadra di ...

