Inter | la pressione degli avversari | per 11 allenatori su 16 è favorita allo scudetto

(Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dicembre 2020 " Indicare gli altri come favoriti, scaricare la. Il 2020 si è chiuso per certi versi con una classifica della Serie A inaspettata, ovvero con il Milan a comandare ...

il_prof_13 : @fabbricainter Ma l'Inter prova sempre questa costruzione, e anche quest'anno ci sono stati gol simili. Il fatto è… - cri874 : @fcin1908it La cosa diversa è che se l'inter non vince una partita la stampa li massacra...mentre con il milan sono… - FELIX7337 : @MarcelloChirico Io ci credo ma dipenderà dal nostro mese di Gennaio. Devi vincere gli scontri con Milan e Napoli s… - vagnussen : @Maicuntent1986 Ormai dopo anni di mezza classifica ogni partita ci sembra quella decisiva. Il problema è che siamo… - Alex_Zonghetti : I punti nell’anno solare 2020 di: #Milan 79 #Inter 73 #Juventus 68 Questo anno è giusto che il Milan sia avanti… -

Più del 50% di allenatori intervistati ha indicato l’Inter come favorita allo Scudetto, la pressione degli avversari sulla squadra nerazzurra ...TORINO – Dopo un avvio di stagione poco brillante, finalmente da un mese a questa parte, i tifosi juventini possono ritenersi abbastanza soddisfatti per come sia migliorato il livello della loro squad ...