Ecco 10 consigli pratici contro la sciatica (Di martedì 29 dicembre 2020) Alfie Borromeo Se vi capita di sentire dolore dalla parte bassa della schiena fino al piede potrebbe trattarsi di sciatica. Il nervo sciatico è, infatti, il più lungo del corpo e spesso quello che se è irritato causa più fastidio. Tra gli altri sintomi, potreste avvertire una sensazione di debolezza e intorpidimento o formicolio alla gamba e al piede colpiti. Ecco 10 consigli pratici per trattare questa zona correttamente. Il gatto che si stira – La posizione è a quattro zampe sul pavimento con le mani direttamente sotto le spalle e le ginocchia sotto i fianchi. Inspirate e sollevate la testa e spingete la pancia verso il pavimento. Espirare e abbassare la testa si inarca la schiena verso il soffitto. Da ripetere 15-20 volte. Permette di migliorare la flessibilità della colonna vertebrale. Allungamento del tendine ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco consigli Sci di fondo, è il momento di iniziare. Ecco i consigli per farlo Montagna.tv Tre mosse per ricalibrare il risparmio nel dopo-Covid

Ecco alcuni suggerimenti utili per i risparmiatori, indipendentemente dal fatto che siano stati danneggiati economicamente dal Covid-19.

Piemonte – Gruppo di indagine sul Covid 19: ecco il bilancio

Oggi in Consiglio Regionale, come prevedeva la Delibera dell’Ufficio di Presidenza istitutiva del gruppo di indagine, il consigliere Daniele Valle ha relazionato sui primi mesi di attività di indagine ...

Ecco alcuni suggerimenti utili per i risparmiatori, indipendentemente dal fatto che siano stati danneggiati economicamente dal Covid-19.