DVB T2 arriva anche in Italia.

(Di martedì 29 dicembre 2020) Possiamo certamente affermare che la fine del 2020 è ormai alle porte, insieme ad essa si avvicina sempre più momento di passare al nuovo digitale terrestre. Infatti, a partire dai prossimi mesi del nuovo anno l’inizierà ad accogliere il DVB T2, ovvero il nuovo standard televisivo che andrà a sostituire l’attuale dvb-t. il cambio è dovuto alla diffusione delle nuove reti 5G le quali condividono le frequenze dell’attuale digitale terrestre per operare sul territorio nazionale. Quindi tutti i canali televisivi a partire dai prossimi mesi verranno trasferiti sulla nuova banda da 700 MHz la quale garantirà un bitrate più elevato è la qualità dell’immagine sarà nettamente superiore. Attualmente non esiste ancora una data ufficiale di inizio passaggio ma, stando a quanto riportato, è già stata fissata la data di switch-off ovvero dal prossimo primo luglio 2022, tutte ...

