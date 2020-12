Calciomercato, dal 2020/21 calciatore può giocare per un massimo di tre società diverse (Di martedì 29 dicembre 2020) Dal prossimo campionato novità importanti per il Calciomercato: tramite una nota ufficiale, infatti, l'AssoCalciatori ha comunicato che "preso atto di una precedente circolare FIFA (n° 1720/11.6.2020), la FIGC ha disposto che, per la stagione 2020/21, un calciatore “professionista” o “giovane di serie” possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tre società. Pertanto, rispetto a quanto normalmente consentito dalle NOIF, le squadre con le quali “professionisti” e “giovani di serie” potranno scendere in campo passano, per la stagione in corso, da due a tre". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020) Dal prossimo campionato novità importanti per il: tramite una nota ufficiale, infatti, l'AssoCalciatori ha comunicato che "preso atto di una precedente circolare FIFA (n° 1720/11.6.), la FIGC ha disposto che, per la stagione/21, un“professionista” o “giovane di serie” possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per undi trein gare ufficiali per tre. Pertanto, rispetto a quanto normalmente consentito dalle NOIF, le squadre con le quali “professionisti” e “giovani di serie” potranno scendere in campo passano, per la stagione in corso, da due a tre". ITA Sport Press.

DiMarzio : Il primo affare del #calciomercato 2021 lo mette a segno l’@Atalanta_BC: tutto confermato, arriva @Joakim_maehle da… - ItaSportPress : Calciomercato, dal 2020/21 calciatore può giocare per un massimo di tre società diverse - - bobbygol84 : Su #Llorente aggiungerei che la Juve nel 2015 lo liberó gratis perché poverino voleva tornare in Spagna... salvo po… - JuventusNews17 : ??NEWS DI CALCIOMERCATO?? Come riferito dal giornale LaStampa, #Depay potrebbe diventare un obiettivo concreto per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato dal Calciomercato Milan, Lovato è un’idea concreta, Riqui Puig in prestito dal Barcellona Sport Fanpage Calciomercato Genoa, piste Benatia e Musacchio per la difesa

Il Genoa si avvicina al calciomercato iniziando a cercare un difensore per rinforzare il reparto, i nomi sono quelli di Benatia e Musacchio.

Mercato – Nainggolan-Cagliari, tutto fatto: dall’Inter in prestito secco

Manca solo l’ufficialità ma è tutto fatto: Radja Nainggolan torna al Cagliari. Dopo l’esperienza di questi sei mesi all’Inter dove non ha praticamente trovato spazio, il centrocampista giocherà – per ...

Il Genoa si avvicina al calciomercato iniziando a cercare un difensore per rinforzare il reparto, i nomi sono quelli di Benatia e Musacchio.Manca solo l’ufficialità ma è tutto fatto: Radja Nainggolan torna al Cagliari. Dopo l’esperienza di questi sei mesi all’Inter dove non ha praticamente trovato spazio, il centrocampista giocherà – per ...