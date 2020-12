Biancaneve: stasera su Rai1 il film con Lily Collins e Julia Roberts (Di martedì 29 dicembre 2020) stasera su Rai1, alle 21:25, appuntamento con Biancaneve, il film del 2012 con Lily Collins, Julia Roberts e Armie Hammer, liberamente ispirato all'omonima fiaba. Appuntamento con una delle fiabe più famose stasera su Rai1 dove, alle 21:25, va in onda Biancaneve, il film diretto nel 2012 da Tarsem Singh, con Lily Collins e Julia Roberts nei panni rispettivamente della protagonista e della cattivissima regina. Alla morte dell'amatissimo Re, la perfida moglie (Julia Roberts) prende il controllo del regno il cui trono spetterebbe alla bella principessa Biancaneve ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 dicembre 2020)su, alle 21:25, appuntamento con, ildel 2012 cone Armie Hammer, liberamente ispirato all'omonima fiaba. Appuntamento con una delle fiabe più famosesudove, alle 21:25, va in onda, ildiretto nel 2012 da Tarsem Singh, connei panni rispettivamente della protagonista e della cattivissima regina. Alla morte dell'amatissimo Re, la perfida moglie () prende il controllo del regno il cui trono spetterebbe alla bella principessa...

waanderlust__ : Ma stasera c’è Biancaneve?? - artvmalik : niente alla fine stasera non c’è biancaneve e il cacciatore ma biancaneve “mirror mirror”, sono triste - tomvlinson : RT @LoveYou3000__: stasera ci sarà Biancaneve su Rai 1 e confermo che Lily Collins sia nata per interpretarla, pazzesca ????? - 7BaCkToLiFe : RT @LoveYou3000__: stasera ci sarà Biancaneve su Rai 1 e confermo che Lily Collins sia nata per interpretarla, pazzesca ????? - reputats : @sunvlouis stasera fanno biancaneve ??????????????? -