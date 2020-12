Battipaglia, 12enne muore per arresto cardiocircolatorio davanti a un negozio (Di martedì 29 dicembre 2020) . A Battipaglia, in provincia di Salerno, un giovanissimo di soli 12 anni è morto in seguito ad un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava nei pressi di un negozio su via Trieste. Inutili i soccorsi delle ambulanze dell’Humanitas, giunte sul posto immediatamente. Indagano i carabinieri del posto. Un bambino di dodici anni è morto a Battipaglia dopo un improvviso malore che gli causato un arresto cardiocircolatorio. Il giovane si trovava nei pressi di via Trieste, in pieno centro, quando si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo. Sul posto sono giunti i soccorsi con un’ambulanza dei volontari della Humanitas, che hanno provato a salvargli la vita: ma nonostante un lungo massaggio cardiaco, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Stando a quanto appreso, a ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 29 dicembre 2020) . A, in provincia di Salerno, un giovanissimo di soli 12 anni è morto in seguito ad unmentre si trovava nei pressi di unsu via Trieste. Inutili i soccorsi delle ambulanze dell’Humanitas, giunte sul posto immediatamente. Indagano i carabinieri del posto. Un bambino di dodici anni è morto adopo un improvviso malore che gli causato un. Il giovane si trovava nei pressi di via Trieste, in pieno centro, quando si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo. Sul posto sono giunti i soccorsi con un’ambulanza dei volontari della Humanitas, che hanno provato a salvargli la vita: ma nonostante un lungo massaggio cardiaco, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Stando a quanto appreso, a ...

