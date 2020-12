World of Warcraft: The Burning Crusade Classic in arrivo? Blizzard sta sondando l'interesse dei giocatori (Di lunedì 28 dicembre 2020) Blizzard ha inviato un sondaggio ai giocatori di World of Warcraft Classic per scoprire se sarebbero interessati a una nuova versione di The Burning Crusade. A marzo di quest'anno, Blizzard ha già chiesto ai giocatori di WoW Classic la loro opinione su una possibile transizione da Vanilla Classic a The Burning Crusade. Andando avanti di nove mesi e Blizzard ha nuovamente inviato un sondaggio per la prima espansione di World of Warcraft del 2007. Mentre il primo sondaggio si concentrava sulla transizione, il nuovo sondaggio chiede ai giocatori il tipo di reami che dovrebbero essere resi ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 dicembre 2020)ha inviato un sondaggio aidiofper scoprire se sarebbero interessati a una nuova versione di The. A marzo di quest'anno,ha già chiesto aidi WoWla loro opinione su una possibile transizione da Vanillaa The. Andando avanti di nove mesi eha nuovamente inviato un sondaggio per la prima espansione diofdel 2007. Mentre il primo sondaggio si concentrava sulla transizione, il nuovo sondaggio chiede aiil tipo di reami che dovrebbero essere resi ...

DailyQuestIT : Queste Missioni Mondiali di #worldofwarcraft hanno sempre qualcosa dietro! #Shadowlands #darklegacycomics - YeonlangRinoa : Guardate questa immagine di World of #Warcraft! - YeonlangRinoa : Guardate questa immagine di World of #Warcraft! - x_Exigo_x : Guardate questa immagine di World of #Warcraft! #Shadowlands - x_Exigo_x : Guardate questa immagine di World of #Warcraft! #Shadowlands -

Ultime Notizie dalla rete : World Warcraft World of Warcraft: Shadowlands, la recensione: la nuova espansione del MMORPG Blizzard Multiplayer.it World of Warcraft: The Burning Crusade Classic in arrivo? Blizzard sta sondando l'interesse dei giocatori

Blizzard ha inviato un sondaggio ai giocatori di World of Warcraft Classic per scoprire se sarebbero interessati a una nuova versione di The Burning Crusade. A marzo di quest'anno, Blizzard ha già chi ...

World of Warcraft: Shadowlands, la recensione: la nuova espansione del MMORPG Blizzard

La nostra recensione di World of Warcraft: Shadowlands. A quasi un mese dal lancio di World of Warcraft: Shadowlands, avendo affondato gli artigli del nos Leggi di più sul sito Multiplayer.it, fonte ...

Blizzard ha inviato un sondaggio ai giocatori di World of Warcraft Classic per scoprire se sarebbero interessati a una nuova versione di The Burning Crusade. A marzo di quest'anno, Blizzard ha già chi ...La nostra recensione di World of Warcraft: Shadowlands. A quasi un mese dal lancio di World of Warcraft: Shadowlands, avendo affondato gli artigli del nos Leggi di più sul sito Multiplayer.it, fonte ...