Tennis, Roger Federer non giocherà gli Australian Open 2021 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roger Federer salterà gli Australian Open 2021. Ad annunciarlo è stato il suo agente e manager Tony Godsick, che ha spiegato: “Roger ha fatto grandi progressi riguardo il ginocchio e la sua condizioni fisica negli ultimi mesi. Tuttavia, dopo essersi consultato con il suo team, ha ritenuto che la decisione migliore per lui a lungo termine fosse quella di tornare alle competizioni solamente dopo gli Australian Open 2021“. Per la leggenda svizzera, che di conseguenza non giocherà neppure l’Atp Cup, si tratta del terzo slam consecutivo saltato e della prima assenza a Melbourne dopo ben 21 partecipazioni consecutive. Al suo posto entrerà nel tabellone principale il portoghese Pedro Sousa. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020)salterà gli. Ad annunciarlo è stato il suo agente e manager Tony Godsick, che ha spiegato: “ha fatto grandi progressi riguardo il ginocchio e la sua condizioni fisica negli ultimi mesi. Tuttavia, dopo essersi consultato con il suo team, ha ritenuto che la decisione migliore per lui a lungo termine fosse quella di tornare alle competizioni solamente dopo gli“. Per la leggenda svizzera, che di conseguenza nonneppure l’Atp Cup, si tratta del terzo slam consecutivo saltato e della prima assenza a Melbourne dopo ben 21 partecipazioni consecutive. Al suo posto entrerà nel tabellone principale il portoghese Pedro Sousa. SportFace.

