Scuola | “I ragazzi tornino presto in presenza | ma in sicurezza” VIDEO

La preside del liceo Giulio Cesare di Roma, Paola Senesi, fa un bilancio del primo quadrimestre e racconta le aspettative per il nuovo anno. Una prima parte dell'anno complessa, ma le aspettative per il rientro sono tante. Lo racconta a Meteoweek.com Paola Senesi, dirigente scolastica del liceo Giulio Cesare di Roma.

La preside del liceo Giulio Cesare di Roma, Paola Senesi, fa un bilancio del primo quadrimestre e racconta le aspettative per il nuovo anno.

Riapertura scuole, Unsic: «Quasi 7mila firme per il no»

Col ritorno tra i banchi saranno almeno 350mila i contatti al giorno in tutta la regione tra studenti e insegnanti. Per l'organizzazione datoriale si rischia una terza ondata ancora più pericolosa del ...

Col ritorno tra i banchi saranno almeno 350mila i contatti al giorno in tutta la regione tra studenti e insegnanti. Per l'organizzazione datoriale si rischia una terza ondata ancora più pericolosa del ...