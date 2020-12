Scopre di essere positivo al Covid: disperato, si spara alla testa (Di lunedì 28 dicembre 2020) Appena ha scoperto di avere il Covid, ha deciso di farla finita. Forse la prospettiva di una malattia da affrontare nell’incertezza e nella solitudine, forse il terrore di contagiare i suoi cari: non si sa cosa abbia portato l’uomo ad agire in questo modo. È accaduto a Roma. La disperazione dopo la diagnosi La notizia è arrivata mentre l’uomo si trovava a casa: lui è un pensionato 84enne e la notizia è arrivata nella serata di Santo Stefano. A quanto pare appena ha appreso la notizia l’uomo è stato colto da una disperazione improvvisa, si è sparato un colpo in testa. Fortunatamente l’uomo non era solo in casa: con lui c’era la moglie, che appena ha sentito un forte rumore è corsa dal marito trovandolo per terra in mezzo a una pozza di sangue. Le condizioni dell’uomo Non è chiaro, al momento, quale sia l’esito dei ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Appena ha scoperto di avere il, ha deciso di farla finita. Forse la prospettiva di una malattia da affrontare nell’incertezza e nella solitudine, forse il terrore di contagiare i suoi cari: non si sa cosa abbia portato l’uomo ad agire in questo modo. È accaduto a Roma. La disperazione dopo la diagnosi La notizia è arrivata mentre l’uomo si trovava a casa: lui è un pensionato 84enne e la notizia è arrivata nella serata di Santo Stefano. A quanto pare appena ha appreso la notizia l’uomo è stato colto da una disperazione improvvisa, si èto un colpo in. Fortunatamente l’uomo non era solo in casa: con lui c’era la moglie, che appena ha sentito un forte rumore è corsa dal marito trovandolo per terra in mezzo a una pozza di sangue. Le condizioni dell’uomo Non è chiaro, al momento, quale sia l’esito dei ...

