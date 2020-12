Sci alpino | startlist Slalom Semmering Programma | orari | tv | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Martedì 29 dicembre andrà in scena lofemminile diprova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Prima manche alle ore 15.15, la seconda alle ore 18.30 sotto la luce dei riflettori. Si tratta della prima gara sul pendio austriaco, perché il gigante di lunedì è stato cancellato a causa di un vento fortissimo che ha impedito il regolare svolgimento della prima manche. Si preannuncia un duello stellare tra la slovacca Petra Vlhova e la statunitense Mikaela Shiffrin, con il possibile inserimento delle austriache Katharina Liensberger, Katharina Truppe e Chiara Mair oppure delle svizzere Wendy Holdener e Michelle Gisin. La migliore carte in casa Italia è quella di Irene Curtoni, ma attenzione anche a Federica Brignone e Marta Bassino che vanno a caccia di punti preziosi in ottica classifica generale. Di ...