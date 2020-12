Sci alpino | cancellato il gigante a Semmering | il nuovo programma Date | orari | tv | c’è lo slalom in notturna

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilfemminile diè stato definitivamente. La fortissima bufera di vento che si è abbattuta sulla pista austriaca ha impedito la regolare disputa della seconda manche e gli organizzatori sono stati costretti a dare disco rosso all’evento, il quale non verrrà rito per i prossimi giorni. Nientetra mercoledì 30 e giovedì 31 dicembre, la FIS deciderà dove e quanto recuperare questa gara (sarà in un’altra località durante l’inverno, ne sapremo di più nelle prossime settimane). Ammesso che si decida di recuperarla, il calendario è molto fitto. Ilresta confermato per quanto concerne lo, previsto per mercoledì 29 dicembre. Prima manche nel cuore del pomeriggio, la seconda andrà in scena ...