Sassuolo | De Zerbi: “Sul mercato non ho bisogno di nulla. Creato gruppo bellissimo” (Di martedì 29 dicembre 2020) L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato della splendida prima parte di stagione giocata dei neroverdi, ma anche del suo futuro. Il Sassuolo sta vivendo una stagione magica. Quarto posto in classifica… L'articolo Sassuolo De Zerbi: “Sul mercato non ho bisogno di nulla. Creato gruppo bellissimo” proviene da . Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020) L’allenatore delRoberto Deha parlato della splendida prima parte di stagione giocata dei neroverdi, ma anche del suo futuro. Ilsta vivendo una stagione magica. Quarto posto in classifica… L'articoloDe: “Sulnon hodi” proviene da .

sportface2016 : #Sassuolo, le dichiarazioni di #DeZerbi. Dal gol di #Leao al possibile futuro al #Napoli - terraeliberta : @LeonardoCaciopp @Zbarskij @CinziaSally @danoris2110 @Robi9915 @Veg_Markuz A proposito di calcio, io sono appassion… - Star_70_ : Sassuolo: De Zerbi, no ai milioni russi. Sogno Nainggolan - infoitsport : Boateng: 'Avevo perso l'amore per il calcio e l'ho ritrovato grazie a De Zerbi al Sassuolo' - TuttoMercatoWeb : Boateng: 'Avevo perso l'amore per il calcio e l'ho ritrovato grazie a De Zerbi al Sassuolo' -