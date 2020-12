Roma, scopre di avere il Covid e si spara un colpo in testa: pensionato in condizioni disperate (Di lunedì 28 dicembre 2020) Terrore, spaesamento, disperazione a Roma. Un pensionato scopre di avere il Covid e si spara in testa. L’uomo, 84 anni, aveva appena saputo di essere positivo al Covid, con un inizio di polmonite. E preso dal panico, ha deciso di voler morire. E con la moglie nella stanza accanto, si è sparato un colpo alla testa. Ora l’uomo, che vive nel quartiere Axa della capitale, versa in condizioni gravissime all’ospedale Grassi di Ostia, dove i soccorsi lo hanno portato dopo averlo trovato in una pozza del suo sangue. Roma, pensionato scopre di avere il Covid e si spara in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Terrore, spaesamento, disperazione a. Undiile siin. L’uomo, 84 anni, aveva appena saputo di essere positivo al, con un inizio di polmonite. E preso dal panico, ha deciso di voler morire. E con la moglie nella stanza accanto, si èto unalla. Ora l’uomo, che vive nel quartiere Axa della capitale, versa ingravissime all’ospedale Grassi di Ostia, dove i soccorsi lo hanno portato dopo averlo trovato in una pozza del suo sangue.diile siin ...

