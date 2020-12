Recovery Plan, tutti contro Conte: il PD chiede di riscrivere da zero il documento (Di lunedì 28 dicembre 2020) Arrivati alla fine dell’anno, non si può che parlare di Recovery Plan. E secondo Nicola Zingaretti, bisogna ripartire da capo: riscrivere tutto, rivedere ogni singola riga. Contestualmente, tagliare in modo drastico il tema dalla crisi di governo che, al contrario, non va nemmeno considerata. Perché l’esecutivo deve rimanere intatto, e andare avanti così com’è. Chissà, forse questi sono i buoni propositi del Partito Democratico per l’anno nuovo, visto che è passato da parlare di rimasto o addirittura dal proporre il doppio premier, a considerare perfettamente in linea con le esigenze una maggioranza che non fa altro che mettersi i bastoni fra le ruote su ogni singolo argomento. Visto il momento, poi, rimane da capire come si faccia a pretendere di modificare l’intero documento entro tempi ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Arrivati alla fine dell’anno, non si può che parlare di. E secondo Nicola Zingaretti, bisogna ripartire da capo:tutto, rivedere ogni singola riga.stualmente, tagliare in modo drastico il tema dalla crisi di governo che, al contrario, non va nemmeno considerata. Perché l’esecutivo deve rimanere intatto, e andare avanti così com’è. Chissà, forse questi sono i buoni propositi del Partito Democratico per l’anno nuovo, visto che è passato da parlare di rimasto o addirittura dal proporre il doppio premier, a considerare perfettamente in linea con le esigenze una maggioranza che non fa altro che mettersi i bastoni fra le ruote su ogni singolo argomento. Visto il momento, poi, rimane da capire come si faccia a pretendere di modificare l’interoentro tempi ...

Oggi rincominciano le riunioni della maggiornza, e il Partito Democratico chiederà a Conte di riscrivere totalmente il Recovery Plan.

