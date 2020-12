(Di lunedì 28 dicembre 2020)passati 16 anni dall'uscita di'sma vengono ancora fuori divertenti aneddoti riguardanti il cast, come quel particolare momento in cuie Donin unae Donvittima di un fantastico scherzo di George Clooney, loro collega in's, film di Steven Soderbergh del 2004.le, Clooney li avrebbein unache si diceva essere. Proprio come nel primo film, ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ocean's Twelve: Brad Pitt e Don Cheadle sono stati rinchiusi in una casa stregata durante le riprese… - FipNowPlays : ? #nowplaying L'Appuntamento - Ornella Vanoni (Bof / Ocean's twelve - 1970) -

Ultime Notizie dalla rete : Ocean Twelve

Movieplayer.it

Sono passati 16 anni dall'uscita di Ocean's Twelve ma vengono ancora fuori divertenti aneddoti riguardanti il cast, come quel particolare momento in cui Brad Pitt e Don Cheadle sono stati rinchiusi in ...Sorridenti e sbarbati Matt Damon e Brad Pitt sono arrivati oggi a Roma per presentare l'uscita del film "Ocean's twelve" atteso sequel di Ocean's eleven. Nella gremita sala della protomoteca e introdo ...