MotoGP, Carmelo Ezpeleta non concede deroghe: “Non sarà possibile mettere in pista più di due moto per squadra” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sfuma forse definitivamente la possibilità di vedere all’opera Andrea Dovizioso nel Mondiale motoGP 2021, alla luce delle ultime dichiarazioni rilasciate da Carmelo Ezpeleta. Il CEO della Dorna ha infatti escluso la possibilità di concedere deroghe ai team a proposito della possibilità di schierare una terza moto nel corso della stagione. Il 34enne forlivese ex Ducati, attualmente senza contratto per il prossimo campionato, resta dunque in attesa di capire la situazione Honda legata al recupero di Marc Marquez dopo la recente terza operazione al braccio destro. Ancora da stabilire infatti la data del rientro in gara dell’otto volte campione iridato, costretto a saltare di fatto tutto il Mondiale 2020 per la frattura dell’omero accusata nel primo GP dell’anno. ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sfuma forse definitivamente la possibilità di vedere all’opera Andrea Dovizioso nel Mondiale2021, alla luce delle ultime dichiarazioni rilasciate da. Il CEO della Dorna ha infatti escluso la possibilità direai team a proposito della possibilità di schierare una terzanel corso della stagione. Il 34enne forlivese ex Ducati, attualmente senza contratto per il prossimo campionato, resta dunque in attesa di capire la situazione Honda legata al recupero di Marc Marquez dopo la recente terza operazione al braccio destro. Ancora da stabilire infatti la data del rientro in gara dell’otto volte campione iridato, costretto a saltare di fatto tutto il Mondiale 2020 per la frattura dell’omero accusata nel primo GP dell’anno. ...

