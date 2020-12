Medici e infermieri restii a vaccinarsi. Sileri non ci sta e afferma: “se hanno ancora dubbi probabilmente hanno sbagliato lavoro” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Medici e inferimieri restii a fare la vaccinazione anti Covid-19 “hanno sbagliato lavoro”. Lo dichiara in una nota il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. Con l’inizio della campagna di vaccinazioni e l’emergere di alcune titubanze da parte del personale sanitario, il grillino nonché chirurgo e accademico italiano ha spiegato in una nato da rimanere “perplesso quando sento di colleghi Medici o infermieri restii a farsi il vaccino. Posso capire il cittadino che magari non ha delle basi scientifiche consolidate e non ha studiato Medicina e può avere una certa riluttanza a farsi il vaccino, ma penso francamente che quei Medici e quegli infermieri, se ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020)e inferimieria fare la vaccinazione anti Covid-19 “”. Lo dichiara in una nota il viceministro della Salute, Pierpaolo. Con l’inizio della campagna di vaccinazioni e l’emergere di alcune titubanze da parte del personale sanitario, il grillino nonché chirurgo e accademico italiano ha spiegato in una nato da rimanere “perplesso quando sento di colleghia farsi il vaccino. Posso capire il cittadino che magari non ha delle basi scientifiche consolidate e non ha studiatona e può avere una certa riluttanza a farsi il vaccino, ma penso francamente che queie quegli, se ...

