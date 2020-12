I dubbi di Pierpaolo Pretelli dopo il bacio con Giulia Salemi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 5 è passato dalla cotta e l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci al flirt nascente con Giulia Salemi. Durante il gioco dei baci sotto il vischio, l’ex velino e l’influencer si sono scambiati più volte dei baci, che a detta dei concorrenti e del pubblico a casa erano molto più veri di ciò che volevano far credere. Pierpaolo frena con la Salemi G:in che stato emotivo sei tu e in che stato emotivo sono io?(Parti più importanti del confronto pt1) #PRELEMI pic.twitter.com/vcaaeScbYa — marta (@marta90012) December 28, 2020 Pierpaolo Pretelli al GF Vip 5 ha ammesso di essere attratto da Giulia. Anche quando la Gregoraci era ancora in casa, tra i due vipponi il feeling era evidente ma ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 è passato dalla cotta e l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci al flirt nascente con. Durante il gioco dei baci sotto il vischio, l’ex velino e l’influencer si sono scambiati più volte dei baci, che a detta dei concorrenti e del pubblico a casa erano molto più veri di ciò che volevano far credere.frena con laG:in che stato emotivo sei tu e in che stato emotivo sono io?(Parti più importanti del confronto pt1) #PRELEMI pic.twitter.com/vcaaeScbYa — marta (@marta90012) December 28, 2020al GF Vip 5 ha ammesso di essere attratto da. Anche quando la Gregoraci era ancora in casa, tra i due vipponi il feeling era evidente ma ...

