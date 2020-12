GFVip 5 | Pierpaolo Pretelli su Ariadna Romero | «Può essere anche che la abbia idealizzata»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Questa sera, 28 Dicembre 2020, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Chi uscirà tra Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini? Il televoto è ancora aperto ed è tutto nelle mani dei telespettatori. Oltre alle nomination, Alfonso Signorini affronterà diversi temi con i “Vipponi”. Tra i numerosi argomenti sicuramente ci sarà la love story trae Giulia Salemi. L’ex velino, però, in queste ultime ore si è lasciato andare ad una sconvolgente confessione sulla sua ex. La permanenza all’interno del5 disembra diventare ogni giorno sempre più complessa. Leggi–>5, Andrea Zelletta sconvolto dal regalo della ...