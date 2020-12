Bufera di neve su quasi tutto il Nord. Meteo tempestoso sull’Italia (Di lunedì 28 dicembre 2020) neve nel Nord Italia.Come era dalle attese, le condizioni Meteo sono sensibilmente peggiorate sull’Italia occidentale e nel Nord. Da stanotte nevica diffusamente sulla Valle Padana, come avevamo indicato la neve cade dal Piemonte al Friuli, l’Emilia occidentale. Piove in Romagna. Una tempesta di vento si sta abbattendo sulla Sardegna, in particolare è in atto una libecciata notevole sulle coste occidentali, con il vento che supera i 100 km/h. È segnalata anche una forte mareggiata. Nevica copiosamente soprattutto in Lombardia, ma anche nell’Emilia occidentale dove una forte nevicata sta interessando le province di Piacenza e Parma. La neve ha raggiunto anche l’area di Reggio Emilia. Nevica intensamente su quasi tutta la Liguria ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020)nelItalia.Come era dalle attese, le condizionisono sensibilmente peggiorateoccidentale e nel. Da stanotte nevica diffusamente sulla Valle Padana, come avevamo indicato lacade dal Piemonte al Friuli, l’Emilia occidentale. Piove in Romagna. Una tempesta di vento si sta abbattendo sulla Sardegna, in particolare è in atto una libecciata notevole sulle coste occidentali, con il vento che supera i 100 km/h. È segnalata anche una forte mareggiata. Nevica copiosamente sopratin Lombardia, ma anche nell’Emilia occidentale dove una forte nevicata sta interessando le province di Piacenza e Parma. Laha raggiunto anche l’area di Reggio Emilia. Nevica intensamente sututta la Liguria ...

