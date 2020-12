Bilico blocca la provinciale e alberi caduti | la neve fa danni nel Saronnese

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ stata una giornata di disagi, per la, anche nel. A Uboldo unè rimasto incastrato fra il parcheggio del supermercato Dipiù e la via 4 Novembre,ndo il traffico in entrambe le direzioni. E’ dovuta intervenire la Protezione civile in soccorso dell’autista, trainando il veicolo col pickup per rimetterlo su strada. td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.