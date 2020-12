Rai in lutto, addio a uno degli ultimi grandi del giornalismo: fu tra i fondatori del Tg2 (Di domenica 27 dicembre 2020) Protagonista dell’informazione della Rai in bianco e nero, con la direzione dei servizi speciali del Telegiornale nazionale, e poi tra gli artefici della nascita del Tg2, di cui fu vice direttore e creatore di varie rubriche, tra cui “Tg2 Dossier”, è morto all’età di 94 anni a Roma alla vigilia di Natale. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dal sindaco di Castellammare del Golfo (Trapani), Nicolò Rizzo. Ezio Zefferi era cittadino onorario di Castellammare dal 2010, doveva aveva scelto di vivere da pensionato. Tre anni fa aveva lasciato Castellammare, dove aveva organizzato varie manifestazioni culturali, per raggiungere la famiglia a Roma. Nato a Tunisi il 5 settembre 1926, Zefferi iniziò l’attività di giornalista a “Momento Sera” e poi alla “Gazzetta di Mantova”. Nel 1954 partecipò al primo concorso per teleradiocronisti indetto dalla Rai e fu uno dei vincitori con, tra gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Protagonista dell’informazione della Rai in bianco e nero, con la direzione dei servizi speciali del Telegiornale nazionale, e poi tra gli artefici della nascita del Tg2, di cui fu vice direttore e creatore di varie rubriche, tra cui “Tg2 Dossier”, è morto all’età di 94 anni a Roma alla vigilia di Natale. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dal sindaco di Castellammare del Golfo (Trapani), Nicolò Rizzo. Ezio Zefferi era cittadino onorario di Castellammare dal 2010, doveva aveva scelto di vivere da pensionato. Tre anni fa aveva lasciato Castellammare, dove aveva organizzato varie manifestazioni culturali, per raggiungere la famiglia a Roma. Nato a Tunisi il 5 settembre 1926, Zefferi iniziò l’attività di giornalista a “Momento Sera” e poi alla “Gazzetta di Mantova”. Nel 1954 partecipò al primo concorso per teleradiocronisti indetto dalla Rai e fu uno dei vincitori con, tra gli ...

