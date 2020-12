Omar Sy | età | moglie | figli | altezza – Tutto su di lui

Leggi su giornal

(Di domenica 27 dicembre 2020)Sy è un attore francese dalle origini senegalesi e mauritiane, con la battuta sempre pronta ed è difatti nato come comico.Sy è nato a Trappes, in Francia, il 20/01/1978, sotto il segno del Capricorno. L’attore ha ad oggi 42 anni ed è alto un metro e 90 centimetri. L’attore è nato da una cameriera di origini mauritiane ed un operaio senegalese, entrambi immigrati in Francia. L’uomo non avrebbe mai pensato di intraprendere la carriera da attore, perché dato che la sua famiglia era molto numerosa avrebbe dovuto ben presto trovarsi un lavoro. Le porte per il successo si aprono da sole e per caso, quando accompagna un amico alla radio e non c’erano ospiti così gli chiedono di inventare un personaggio.inventa così un calciatore di origini nigeriane e la sua verve comica viene fuori ed è molto apprezzata. Inizia così a ...