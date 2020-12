Giovanni Veronesi: "A Robert De Niro chiesi chi fosse il più bravo tra lui, Al Pacino e Dustin Hoffman" (Di domenica 27 dicembre 2020) Giovanni Veronesi ricorda l'esperienza con Robert De Niro sul set di Manuale D'Amore: 'Gli chiesi chi fosse il più bravo tra lui, Al Pacino e Dustin Hoffman' - ecco quale fu la risposta dell'attore. Giovanni Veronesi ha rievocato la sua collaborazione con Robert De Niro per uno dei film di Manuale d'Amore in un'intervista per QN Quotidiano Nazionale e in particolare ha raccontato di quando al grande attore americano chiese chi fosse il più bravo tra lui e i suoi illustri colleghi Al Pacino e Dustin Hoffman. Se tra lui e David Bowie non c'erano state molte occasioni di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 dicembre 2020)ricorda l'esperienza conDesul set di Manuale D'Amore: 'Glichiil piùtra lui, Al' - ecco quale fu la risposta dell'attore.ha rievocato la sua collaborazione conDeper uno dei film di Manuale d'Amore in un'intervista per QN Quotidiano Nazionale e in particolare ha raccontato di quando al grande attore americano chiese chiil piùtra lui e i suoi illustri colleghi Al. Se tra lui e David Bowie non c'erano state molte occasioni di ...

infoitcultura : Tutti per 1 1 per Tutti Streaming Gratis, il nuovo film di Giovanni Veronesi, dove vederlo da oggi - infoitcultura : Tutti per 1 1 per Tutti Streaming Gratis | il nuovo film di Giovanni Veronesi | dove vederlo da oggi - infoitcultura : Tutti Per 1 - 1 Per Tutti: i Moschettieri di di Giovanni Veronesi sono tornati! - fvalensise : Mai visto un film più cretino di quello di Giovanni Veronesi. - Quellicheilcine : RT @RBcasting: Record di ascolti per 'Tutti per 1 - 1 per Tutti' di Giovanni Veronesi. Su Sky è il miglior film di Natale di sempre e il mi… -