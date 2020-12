Giappone, da lunedì stop all’arrivo di cittadini stranieri: misura in vigore fino a fine gennaio (Di domenica 27 dicembre 2020) La fine dell’incubo Covid-19 sembra essere ancora molto lontana. Il Giappone, infatti, ha deciso di chiudere le frontiere all’ingresso nel Paese degli stranieri a partire da lunedì, in modo tale da contrastare la diffusione del virus; sarà consentito il rientro nel paese ai cittadini Giapponesi e agli stranieri che vivono in Giappone. Il governo nipponico ha comunicato che 1uesta misura di prevenzione resterà in vigore fino alla fine del mese di gennaio, secondo quanto riferito dall’agenzia ‘Nikkei’. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Ladell’incubo Covid-19 sembra essere ancora molto lontana. Il, infatti, ha deciso di chiudere le frontiere all’ingresso nel Paese deglia partire da, in modo tale da contrastare la diffusione del virus; sarà consentito il rientro nel paese aisi e agliche vivono in. Il governo nipponico ha comunicato che 1uestadi prevenzione resterà inalladel mese di, secondo quanto riferito dall’agenzia ‘Nikkei’. SportFace.

Agenzia_Ansa : #Covid il Giappone chiude le frontiere agli stranieri a partire da lunedì fino alla fine del mese di gennaio #ANSA… - alexias74 : RT @ultimenotizie: Il #Giappone non consentirà l'ingresso nel paese agli stranieri a partire da lunedì per contrastare la diffusione del #C… - ilNonnoSimpson : RT @Agenzia_Italia: Il Giappone si isola, stop a tutti gli arrivi da lunedì - ragusaibla : RT @factanza: ???? Il #Giappone chiude le frontiere agli stranieri. Il Giappone non consentirà l'ingresso nel paese agli stranieri a partir… - ElegantPhenix : RT @rtl1025: ?? Il #Giappone non consentirà l'ingresso nel paese agli stranieri a partire da lunedì per contrastare la diffusione del #COVID… -

