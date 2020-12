Dayane Mello sparla di Tommaso e Stefania | “Mi stanno sul …”

Leggi su biccy

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Quello cheha dato sabato aè stato il ‘limone di Giuda’ e ormai non ci sono più dubbi. La modella ieri si è appartata con Mario Ermito e gli ha confidato un po’ di strategie. La gieffina ha detto che non sopporta Zorzi e la Orlando, ma ha anche aggiunto che probabilmente non li nominerà più, perché tanto non escono dalla casa. “Miun po’ sul C.Ci sono 2 o 3, che a me… sono 2 del vecchio gruppo. Due di questi sono tra i preferiti del pubblico. Questo è il grande problema e non so se faccio la cosa giusta. Che cavolo metto. Non usciranno mai. Ma non voglio nemmeno… Sono i preferiti del pubblico fuori, perché è così. Io l’ho capito, mica sono sprovveduta. Come faccio? Chi mi resta? Anche Maria Teresa Ruta è tra i preferiti. Quindi a te ...