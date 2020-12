Babbo Natale fa visita a Rsa ma ha il covid/ E' una strage: 75 contagi e 18 morti (Di domenica 27 dicembre 2020) Una strage in una Rsa del Belgio, dove un Babbo Natale, infetto a sua insaputa, ha contagiato 75 persone provocando 18 vittime: il commento del sindaco Leggi su ilsussidiario (Di domenica 27 dicembre 2020) Unain una Rsa del Belgio, dove un, infetto a sua insaputa, haato 75 persone provocando 18 vittime: il commento del sindaco

matteosalvinimi : Maglietta firmata dai ragazzi, grazie a Federica e a Babbo Natale?? - forza_italia : Non prendere in giro chi crede in Babbo natale. C'è gente che ha creduto a questi qua ?? - simonebaldelli : Più che la spettacolarizzazione dell'arrivo delle prime fiale di #Vaccini (mancava solo la slitta di Babbo Natale),… - cosimosimone2 : RT @GabryHouse1: “Vorrei che un coro uscisse dallo stadio e raggiungesse tutti...” Quando Babbo Natale realizza i desideri... #AuguriAniVi… - lisere3 : RT @TrippyMindX: Non Harry che fece la fila per fare la foto con babbo natale guardate che stellina -

Ultime Notizie dalla rete : Babbo Natale La vera storia di Babbo Natale Wired Italia Ibrahimovic: “Maradona è il più forte di tutti i tempi. Era più forte anche di me”

Ibrahimovic a Sportweek: "Maradona è il più forte di tutti i tempi. Era più forte anche di me. Sono io Babbo Natale" ...

Dall'ospizio ottantenne chiama il 112 per avere compagnia la notte di Natale: «Grazie per tutto quello che fate»

TERNI «Grazie per quello che fate. Ho chiamato per farvi gli auguri». E’ la vigilia di Natale. L’operatore del 112 riceve la chiamata di un anziano di 80 anni, ricoverato ...

Ibrahimovic a Sportweek: "Maradona è il più forte di tutti i tempi. Era più forte anche di me. Sono io Babbo Natale" ...TERNI «Grazie per quello che fate. Ho chiamato per farvi gli auguri». E’ la vigilia di Natale. L’operatore del 112 riceve la chiamata di un anziano di 80 anni, ricoverato ...