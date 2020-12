Atteso un annuncio di Konami su Bomberman! (Di domenica 27 dicembre 2020) Presto potremo assistere ad un annuncio misterioso di Konami sul titolo Bomberman Konami non sta giocando un ruolo da protagonista nell’industria videoludica moderna. Nonostante alcuni titoli indimenticabili che tengono vivo l’interesse ancora oggi, basti pensare al celebre simulatore calcistico Pro Evolution Soccer, l’azienda non appare particolarmente interessata ad evolversi ed innovare. Molti giocatori sicuramente rimpiangono questa scelta, in particolare coloro che sono cresciuti insieme a vere e proprie pietre miliari del settore quali Metal Gear, Castlevania e Silent Hill. I giochi appena citati però, nonostante abbiano fatto la storia, non possono durare per sempre e non possono costituire il futuro dell’azienda. Per fortuna sono trapelate notizie su un imminente annuncio di Konami ... Leggi su tuttotek (Di domenica 27 dicembre 2020) Presto potremo assistere ad unmisterioso disul titolo Bombermannon sta giocando un ruolo da protagonista nell’industria videoludica moderna. Nonostante alcuni titoli indimenticabili che tengono vivo l’interesse ancora oggi, basti pensare al celebre simulatore calcistico Pro Evolution Soccer, l’azienda non appare particolarmente interessata ad evolversi ed innovare. Molti giocatori sicuramente rimpiangono questa scelta, in particolare coloro che sono cresciuti insieme a vere e proprie pietre miliari del settore quali Metal Gear, Castlevania e Silent Hill. I giochi appena citati però, nonostante abbiano fatto la storia, non possono durare per sempre e non possono costituire il futuro dell’azienda. Per fortuna sono trapelate notizie su un imminentedi...

tuttoteKit : Atteso un annuncio di #Konami su #Bomberman! #ProEvolutionSoccer #tuttotek - fisco24_info : Psg aspetta Pochettino, 'può portare Messi': Dopo esonero Tuchel atteso annuncio per tecnico amato da Leo - ansacalciosport : Calcio: Psg aspetta Pochettino, 'può portare Messi'. Dopo esonero Tuchel atteso annuncio per tecnico amato da Leo |… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Psg aspetta Pochettino, 'può portare Messi' Dopo esonero Tuchel atteso annuncio per tecnico amato da Leo - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: #Brexit, atteso l'accordo tra #GranBretagna e #UnioneEuropea. L'annuncio potrebbe arrivare in giornata. Tra i nodi il compromes… -

Ultime Notizie dalla rete : Atteso annuncio Gattuso, a breve la firma per il rinnovo: annuncio atteso per il 2021 il mio napoli Atteso un annuncio di Konami su Bomberman!

Presto potremo assistere ad un annuncio misterioso di Konami sul titolo Bomberman, potrebbe trattarsi di porting, remake o versione mobile.

LEGO Super Mario, la linea si amplia: i giocattoli nelle nuove immagini

Nuovi set di LEGO Super Mario arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi: ecco alcune immagini dei prodotti.

Presto potremo assistere ad un annuncio misterioso di Konami sul titolo Bomberman, potrebbe trattarsi di porting, remake o versione mobile.Nuovi set di LEGO Super Mario arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi: ecco alcune immagini dei prodotti.