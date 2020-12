10 documentari Netflix per capirne di più sul business

Leggi su vanityfair

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ci sono film sul business che hanno fatto la storia come Wolf of Wall Street e Quarto Potere. Ci sono personaggi a cui ispirarsi, vicende da prendere come esempio, frasi da memorizzare per rigiocarsele nelle riunioni. Su Netflix ci sono diversi documentari che possono essere visti, ltreché per piacere anche per migliorare il proprio business, per rimanere motivati anche in questo periodo non semplicissimo e per cercare idee e orientamenti stando comodamente sul divano di casa.