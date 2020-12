Variante Covid a Napoli, isolati i primi sei positivi di rientro dalla Gran Bretagna (Di sabato 26 dicembre 2020) Sei passeggeri provenienti dal Regno Unito sono risultati positivi alla cosiddetta Variante inglese del Covid-19 perché presentano le mutazioni del gene S tipiche di questa Variante. La... Leggi su ilmattino (Di sabato 26 dicembre 2020) Sei passeggeri provenienti dal Regno Unito sono risultatialla cosiddettainglese del-19 perché presentano le mutazioni del gene S tipiche di questa. La...

MediasetTgcom24 : Giappone conferma i primi 5 casi della nuova variante Covid #variantegb - Corriere : In Francia registrato il primo caso di Covid con variante inglese - Corriere : In Francia registrato il primo caso di Covid con variante inglese - ilbassanese : Covid, il Veneto mappa il virus: 3 casi di variante inglese, uno a Vicenza (più un contatto) - Agenzia_Dire : ??Anche in #Campania variante inglese del #coronavirus: sei casi. -