“Serve rispetto!”. GF Vip, scoppia la lite nella casa: Tommaso Zorzi perde le staffe e interviene (Di sabato 26 dicembre 2020) Neppure a Natale si fermano le polemiche. All’interno della casa del Grande Fratello scoppia una lite furiosa. Protagonista ancora una volta Tommaso Zorzi costretto stavolta a intervenire, stanco degli atteggiamenti di due inquilini. “Mi fa inca**are questa roba”, ha commentato infastidito, “sono entrambi qui da un quarto d’ora eh. Rispettiamo chi è qui da settembre, magari per noi questo momento vale più che per loro, invece di andare di là a fare le sceneggiate”. Ala base della lite, proprio il curioso regalo di Natalia a Zelletta. Il gieffino ha ricevuto una boccetta di profumo da donna (pare contenuta nella scatola dell’anello che lui le regalò), accompagnata dal biglietto “Tanti auguri per il tuo Natale dalla tua ragazza”, con la parola “tuo” sottolineata. Mario ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Neppure a Natale si fermano le polemiche. All’interno delladel Grande Fratellounafuriosa. Protagonista ancora una voltacostretto stavolta a intervenire, stanco degli atteggiamenti di due inquilini. “Mi fa inca**are questa roba”, ha commentato infastidito, “sono entrambi qui da un quarto d’ora eh. Rispettiamo chi è qui da settembre, magari per noi questo momento vale più che per loro, invece di andare di là a fare le sceneggiate”. Ala base della, proprio il curioso regalo di Natalia a Zelletta. Il gieffino ha ricevuto una boccetta di profumo da donna (pare contenutascatola dell’anello che lui le regalò), accompagnata dal biglietto “Tanti auguri per il tuo Natale dalla tua ragazza”, con la parola “tuo” sottolineata. Mario ...

