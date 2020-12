Premier League, Boxing Day 2020: il programma con tutte le partite e gli orari (Di sabato 26 dicembre 2020) Sabato 26 dicembre è il giorno del consueto Boxing Day, che quest’anno vede andare in scena la quindicesima giornata della Premier League 2020/2021. Ben sei le partite in programma, una giornata da non perdere per tutti gli appassionati di calcio e del massimo campionato inglese in particolare. Partenza con il botto alle 13:30: si sfidano il Leicester ed il Manchester United in un match che mette di fronte seconda e terza della classifica. Alle ore 16:00 tocca poi ad Aston Villa-Crystal Palace e Fulham-Southampton, mentre alle 18:30 c’è uno dei derby di Londra più attesi tra Arsenal e Chelsea. In serata chiudono la giornata Manchester City-Newcastle e Sheffield-Everton. Sportface vi racconterà tutta la giornata con formazioni ufficiali, news, highlights, video e molto altro ancora per ... Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) Sabato 26 dicembre è il giorno del consuetoDay, che quest’anno vede andare in scena la quindicesima giornata della/2021. Ben sei lein, una giornata da non perdere per tutti gli appassionati di calcio e del massimo campionato inglese in particolare. Partenza con il botto alle 13:30: si sfidano il Leicester ed il Manchester United in un match che mette di fronte seconda e terza della classifica. Alle ore 16:00 tocca poi ad Aston Villa-Crystal Palace e Fulham-Southampton, mentre alle 18:30 c’è uno dei derby di Londra più attesi tra Arsenal e Chelsea. In serata chiudono la giornata Manchester City-Newcastle e Sheffield-Everton. Sportface vi racconterà tutta la giornata con formazioni ufficiali, news, highlights, video e molto altro ancora per ...

