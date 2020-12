Nuoto | Benedetta Pilato | “Tokyo 2021 un punto di partenza Spero nella finale | difficile per le medaglie”

Leggi su oasport

(Di sabato 26 dicembre 2020) Gioie e dolori.non è più solo la bambina che stupisce tutti nell’acqua, entrandoNazionale diassoluta a 14 anni e vincendo un argento iridato nei 50 rana a Gwangju (Corea Del Sud) in maniera del tutto inattesa. L’azzurrina negli Assoluti invernali di Riccione si è confermata stella della piscina, convertendo il buio della quarantena in luce abbagliante. La classe 2005 nativa di Taranto si è presa il pass olimpico pernei tanto discussi 100 rana, distanza che alcuni fino a qualche settimana fa ritenevano troppo lunga per lei. 1’06?02 è stata la risposta di Benny, abbattendo il primato italiano di Martina Carraro (1’06?36) e realizzando la quarta prestazione all-time in Europa. “Tutti i sacrifici che stiamo facendo sono stati ripagati. Sapevo che il tempo era molto ...