Nella notte di Natale 3 trapianti salvano vite all'ospedale Molinette: "Tre miracoli di generosità" (Di sabato 26 dicembre 2020) Tre trapianti di organi hanno permesso di salvare la vita di altrettanti pazienti il giorno di Natale all’ospedale Molinette di Torino. Si è trattato di trapianti di doppio polmone, di fegato e di rene. I medici riferiscono che i tre interventi sono tecnicamente riusciti. “Il Covid - è il commento della Città della Salute di Torino - non ha fermato la generosità dei donatori, che, in un giorno simbolico come quello di Natale, ha permesso tre miracoli”. Due polmoni sono stati trapiantati poco dopo la mezzanotte con un intervento durato nove ore dal Massimo Boffini dell’équipe di Mauro Rinaldi, coadiuvato dal dottor Marco Ellena (direttore Luca Brazzi) su una giovane mamma piemontese di 40 anni, affetta da insufficienza respiratoria ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 dicembre 2020) Tredi organi hanno permesso di salvare la vita di altrettanti pazienti il giorno diall’di Torino. Si è trattato didi doppio polmone, di fegato e di rene. I medici riferiscono che i tre interventi sono tecnicamente riusciti. “Il Covid - è il commento della Città della Salute di Torino - non ha fermato ladei donatori, che, in un giorno simbolico come quello di, ha permesso tre”. Due polmoni sono stati trapiantati poco dopo la mezzacon un intervento durato nove ore dal Massimo Boffini dell’équipe di Mauro Rinaldi, coadiuvato dal dottor Marco Ellena (direttore Luca Brazzi) su una giovane mamma piemontese di 40 anni, affetta da insufficienza respiratoria ...

