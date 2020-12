Cadaveri nelle valigie, il gip: "Elona è pericolosa: deve restare in carcere" (Di sabato 26 dicembre 2020) Firenze, le ragioni del magistrato che ha confermato l'arresto dell'ex fidanzata del figlio delle due vittime ritrovate nelle valigie in un campo tra il carcere di Sollicciano e la sopralevata della Fi-Pi-Li Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 26 dicembre 2020) Firenze, le ragioni del magistrato che ha confermato l'arresto dell'ex fidanzata del figlio delle due vittime ritrovatein un campo tra ildi Sollicciano e la sopralevata della Fi-Pi-Li

StraNotizie : Cadaveri nelle valigie: Elona potrebbe uccidere ancora ecco perché resta in carcere - cronaca_news : Cadaveri nelle valigie: Elona potrebbe uccidere ancora ecco perché resta in carcere - joelrudinas03 : RT @rep_firenze: Cadaveri nelle valigie: Elona potrebbe uccidere ancora ecco perché resta in carcere [aggiornamento delle 21:10] https://t.… - rep_firenze : Cadaveri nelle valigie: Elona potrebbe uccidere ancora ecco perché resta in carcere [aggiornamento delle 21:10] - iltirreno : Firenze, le ragioni del magistrato che ha confermato l'arresto dell'ex fidanzata del figlio delle due vittime -