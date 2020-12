14 persone che sono la definizione perfetta di avere una brutta giornata (Di sabato 26 dicembre 2020) Quante volte le cose vanno come non dovrebbero? Ci sono un sacco di situazioni in cui non dovremmo e non vorremmo mai ritrovarci, ma la vita è imprevedibile e forse impossibile da irretire e definire in uno schema preciso. Per questo motivo, oggi ti parleremo di qualcosa di molto interessante: una serie di situazioni, di cose e di eventi assurdi che non sono certo il massimo da vivere e vedere nel quotidiano. Ad ogni modo, le foto che ti mostriamo qui di seguito sono molto interessanti a questo proposito e ti rivelano come alcune volte, se crediamo di aver avuto una pessima giornata, in realtà ci sono situazioni che superano sempre le nostre. E se non ci credete, allora dovete assolutamente continuare con la lettura del nostro articolo, che saprà dirti molto di più quello che credevi finora. Il mondo ... Leggi su virali.video (Di sabato 26 dicembre 2020) Quante volte le cose vanno come non dovrebbero? Ciun sacco di situazioni in cui non dovremmo e non vorremmo mai ritrovarci, ma la vita è imprevedibile e forse impossibile da irretire e definire in uno schema preciso. Per questo motivo, oggi ti parleremo di qualcosa di molto interessante: una serie di situazioni, di cose e di eventi assurdi che noncerto il massimo da vivere e vedere nel quotidiano. Ad ogni modo, le foto che ti mostriamo qui di seguitomolto interessanti a questo proposito e ti rivelano come alcune volte, se crediamo di aver avuto una pessima, in realtà cisituazioni che superano sempre le nostre. E se non ci credete, allora dovete assolutamente continuare con la lettura del nostro articolo, che saprà dirti molto di più quello che credevi finora. Il mondo ...

GassmanGassmann : Io penso che le vaccinazioni nelle carceri, dove il covid è molto presente, anche per la sovrappopolazione degli is… - LinoGuanciale : Buon Natale, quest'anno più che mai... perché proprio in questi giorni le mancanze sono più forti e più vive. Un pe… - acmilan : Il nostro Vice Presidente Onorario, @FBaresi, ha fatto visita all'Opera San Francesco per consegnare il primo dei d… - scugnizzimiei : bellissimo vedere le storie instagram delle persone che si sono incontrate nelle case tra cugini, zii e altro quand… - jetblckshawn : comunque come al solito queste restrizioni non sono servite a nulla visto che mi ritrovo storie ig con persone che… -

Ultime Notizie dalla rete : persone che SALVAI SU INSTAGRAM: “ Circondatevi nel limite del possibile di persone che amate e che riempiono la... Tutto Juve Anche oggi Italia in zona rossa: ecco cosa si può fare

Anche oggi, Santo Stefano, come il 24, il 25 e domani 27 dicembre, l'Italia è in zona Rossa. È quindi concesso un solo spostamento,... Scopri di più ...

Antonio Marras tra moda e ceramica. “Ora penso a una academy nell’Isola”

L’idea è quella di creare una specie di factory nell’Isola in grado di riunire persone dai talenti diversi e creare occasioni di confronto e di crescita. “Una non-accademia per portare qui in Sardegna ...

Anche oggi, Santo Stefano, come il 24, il 25 e domani 27 dicembre, l'Italia è in zona Rossa. È quindi concesso un solo spostamento,... Scopri di più ...L’idea è quella di creare una specie di factory nell’Isola in grado di riunire persone dai talenti diversi e creare occasioni di confronto e di crescita. “Una non-accademia per portare qui in Sardegna ...