Perché i mini-video dominano i nostri social network (Di venerdì 25 dicembre 2020) Da Hemingway agli haiku, la comunicazione con contenuti brevi è da sempre parte della cultura. E il digitale l'ha accelerata: lo dimostra, tra le tante, una ricerca dell'agenzia di marketing We Are social. Una tendenza inaugurata anni fa dal tanto discusso Vine di Twitter, ma che in tempi recenti deve il suo successo alle Stories di Instagram e ai filmati di TikTok. I contenuti video di brevi durata (massimo 15 secondi) sui social network suscitano un'attenzione sempre maggiore da parte dei brand, ma soprattutto sono sempre più fruiti dalle persone (+100% anno su anno). Basti pensare che ogni giorno su TikTok vengono visti un miliardo di video. Per questo diventa sempre più difficile invece catturare l'attenzione di chi si trova davanti allo schermo dello smartphone, in particolare le nuove ...

