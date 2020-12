Ospedale ‘San Pio’, il Covid non fa sconti a Natale: comunicato un decesso (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Covid-19 non fa sconti nemmeno a Natale. Il bollettino dell’Ospedale “San Pio” di Benevento comunica un nuovo decesso legato ad una persona residente nella provincia sannita. Oltre al decesso si registra l’aumento di posti occupati da persone positive al Covid-19 nel nosocomio cittadino, portando gli attuali positivi ricoverati a 60 unità. Nessun guarito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl-19 non fanemmeno a. Il bollettino dell’“San Pio” di Benevento comunica un nuovolegato ad una persona residente nella provincia sannita. Oltre alsi registra l’aumento di posti occupati da persone positive al-19 nel nosocomio cittadino, portando gli attuali positivi ricoverati a 60 unità. Nessun guarito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

