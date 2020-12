NBA 2020/2021, Miami passa contro New Orleans: a NOLA non bastano Ingram e Zion (Di venerdì 25 dicembre 2020) I Miami Heat si prendono la prima sfida del Christmas Day sconfiggendo in casa i New Orleans Pelicans. I vice-campioni in carica vincono per 111-98 trascinati dalla superba serata al tiro di Duncan Robinson: per lui 23 punti frutto di un 7 su 13 dall’arco. Dall’altra parte non sono bastati 60 punti della coppia Ingram-Williamson (32+18), con NOLA che non è riuscita ad approfittare di un Jimmy Butler rimasto negli spogliatoi al termine dei primi due quarti a causa di un problema alla caviglia. CRONACA – Robinson contribuisce a creare un bel distacco grazie a 12 punti siglati nel primo quarto, il quale termina sul 39-36 a favore della compagine di Spoelstra. Il secondo parziale vede i Pelicans andare totalmente nel pallone: Miami ne approfitta immediatamente alzando il livello di gioco corale. Entra ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 dicembre 2020) IHeat si prendono la prima sfida del Christmas Day sconfiggendo in casa i NewPelicans. I vice-campioni in carica vincono per 111-98 trascinati dalla superba serata al tiro di Duncan Robinson: per lui 23 punti frutto di un 7 su 13 dall’arco. Dall’altra parte non sono bastati 60 punti della coppia-Williamson (32+18), conche non è riuscita ad approfittare di un Jimmy Butler rimasto negli spogliatoi al termine dei primi due quarti a causa di un problema alla caviglia. CRONACA – Robinson contribuisce a creare un bel distacco grazie a 12 punti siglati nel primo quarto, il quale termina sul 39-36 a favore della compagine di Spoelstra. Il secondo parziale vede i Pelicans andare totalmente nel pallone:ne approfitta immediatamente alzando il livello di gioco corale. Entra ...

